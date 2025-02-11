Остин Ривз о Луке Дончиче: «Если его не держат пять человек, он наберет 60 очков»
Остин Ривз высказался о новом партнере по команде Луке Дончиче.
Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз уверен, что, играя с Лукой Дончичем, он будет часто оставаться открытым.
«Если его не держат пять человек, он наберет 60 очков», – сказал Ривз.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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