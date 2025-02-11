Остин Ривз о Луке Дончиче: «Если его не держат пять человек, он наберет 60 очков»

Остин Ривз высказался о новом партнере по команде Луке Дончиче.

Атакующий защитник «Лейкерс » Остин Ривз уверен, что, играя с Лукой Дончичем , он будет часто оставаться открытым.

«Если его не держат пять человек, он наберет 60 очков», – сказал Ривз.