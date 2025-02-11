Джалил Окафор подпишет 10-дневный контракт с «Индианой»
«Индиана» подпишет Джалила Окафора.
Центровой Джалил Окафор (29 лет, 208 см), не игравший в НБА почти четыре года, подпишет 10-дневный контракт с «Пэйсерс».
Третий номер драфта 2015 года выступал в этом сезоне в G-лиге за фарм-клуб «Индианы», набирая 18,6 очка и 9,0 подбора в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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