Джалил Окафор подпишет 10-дневный контракт с «Индианой»

«Индиана» подпишет Джалила Окафора.

Центровой Джалил Окафор (29 лет, 208 см), не игравший в НБА почти четыре года, подпишет 10-дневный контракт с «Пэйсерс».

Третий номер драфта 2015 года выступал в этом сезоне в G-лиге за фарм-клуб «Индианы», набирая 18,6 очка и 9,0 подбора в среднем за матч.