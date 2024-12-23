Джалил Окафор и Ти Джей Уоррен – в лучшей пятерке по итогам Winter Showcase G-лиги
G-лига выбрала символическую пятерку по итогам просмотров.
В нее вошли игроки фарм-клубов: защитник Джош Кристофер («Майами»), форвард Ленард Миллер («Миннесота»), центровой Джалил Окафор («Индиана»), форвард Ти Джей Уоррен («Нью-Йорк»), защитник Джамир Янг («Денвер»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети G-лиги НБА
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