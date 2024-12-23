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Джалил Окафор и Ти Джей Уоррен – в лучшей пятерке по итогам Winter Showcase G-лиги

G-лига выбрала символическую пятерку по итогам просмотров.

В нее вошли игроки фарм-клубов: защитник Джош Кристофер («Майами»), форвард Ленард Миллер («Миннесота»), центровой Джалил Окафор («Индиана»), форвард Ти Джей Уоррен («Нью-Йорк»), защитник Джамир Янг («Денвер»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети G-лиги НБА
logoЛенард Миллер
Джамир Янг
G-лига
logoТи Джей Уоррен
logoНБА
logoДжалил Окафор
logoДжош Кристофер
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