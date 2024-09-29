Джалил Окафор присоединится к тренировочному лагерю «Индианы»

«Пэйсерс» просмотрят Джалила Окафора.

28-летний центровой (208 см) был выбран 3-м на драфте-2015 НБА . Окафор отыграл 6 сезонов за 4 команды в НБА. В последний раз он выходил на площадку в матче лиги в 2021 году за «Детройт».

Прошлый сезон Окафор провел в Китае.

Баскетболист подпишет негарантированный контракт и попробует пробиться в состав команды. По сообщению источников, «Индиана » заинтересована в том, чтобы оставить Окафора в системе клуба в фарм-клубе G-лиги.