Джалил Окафор присоединится к тренировочному лагерю «Индианы»
«Пэйсерс» просмотрят Джалила Окафора.
28-летний центровой (208 см) был выбран 3-м на драфте-2015 НБА. Окафор отыграл 6 сезонов за 4 команды в НБА. В последний раз он выходил на площадку в матче лиги в 2021 году за «Детройт».
Прошлый сезон Окафор провел в Китае.
Баскетболист подпишет негарантированный контракт и попробует пробиться в состав команды. По сообщению источников, «Индиана» заинтересована в том, чтобы оставить Окафора в системе клуба в фарм-клубе G-лиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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