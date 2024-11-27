Джалил Окафор: «Мой приоритет – возвращение в НБА. Я все еще один из лучших по набору очков в лоу-посте»
Джалил Окафор заявил, что надеется вернуться в НБА.
28-летний центровой играет за фарм-команду «Индианы» в Лиге развития.
«Мой приоритет – возвращение в НБА. Я все еще один из лучших по набору очков в лоу-посте.
Сейчас я уже ветеран с большим опытом в НБА. Способен быть лидером в команде и доминировать на обеих половинах площадки», – заявил Окафор.
208-сантиметровый баскетболист был выбран 3-м на драфте-2015 НБА. Окафор отыграл 6 сезонов за 4 команды в НБА. В последний раз он выходил на площадку в матче лиги в 2021 году за «Детройт».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Indiana Mad Ants
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