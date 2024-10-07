Джалил Окафор: «В Китае ко мне вернулся интерес к НБА»
Джалил Окафор пытается вернуться в НБА.
28-летний центровой рассказал о последних годах своей карьеры.
«Я отправился в Мехико играть в G-лиге (2022 год) и выступал действительно хорошо. И порвал ахиллово сухожилие. Это была чудовищная неудача. У меня шла игра.
Сначала я рыдал. Думал, почему это случилось со мной. Но на третий день решил, что буду продолжать работать.
Я не мог даже думать об НБА. Хотел просто убраться подальше, заработать немного денег и играть в баскетбол. В результате оказался в Китае, и это был хороший опыт. Просто делать то, что я люблю. Игра в Китае вернула мне интерес к НБА. Раньше я не мог даже просто смотреть матчи лиги. Но теперь желание вернулось», – заключил Окафор.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Run Your Race
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