Джалил Окафор: «В Китае ко мне вернулся интерес к НБА»

Джалил Окафор пытается вернуться в НБА.

28-летний центровой рассказал о последних годах своей карьеры.

«Я отправился в Мехико играть в G-лиге (2022 год) и выступал действительно хорошо. И порвал ахиллово сухожилие. Это была чудовищная неудача. У меня шла игра.

Сначала я рыдал. Думал, почему это случилось со мной. Но на третий день решил, что буду продолжать работать.

Я не мог даже думать об НБА. Хотел просто убраться подальше, заработать немного денег и играть в баскетбол. В результате оказался в Китае, и это был хороший опыт. Просто делать то, что я люблю. Игра в Китае вернула мне интерес к НБА . Раньше я не мог даже просто смотреть матчи лиги. Но теперь желание вернулось», – заключил Окафор .