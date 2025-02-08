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В последний день перед дедлайном было совершено 16 обменов. Это рекорд в истории НБА

В НБА прошел самый активный дедлайн обменов в истории лиги.

За последние сутки перед дедлайном обменов 6 февраля команды НБА совершили 16 сделок, установив новый рекорд лиги.

За один день были обменяны 48 игроков, что составляет примерно 10 процентов игроков лиги. Также в сделках участвовали 27 драфт-пиков второго раунда.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Лева Акабаса в соцсети X
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