Лука Дончич о перспективах «Лейкерс»: «Мы можем быть очень опасны»
Лука Дончич оценил шансы «Лейкерс» после дебюта за команду.
Словенец набрал 14 очков, 5 подборов и 4 передачи во встрече с «Ютой» (132:113).
«Мы можем быть очень опасны.
В атаке у нас очень хорошо двигался мяч», – считает новобранец «озерников».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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