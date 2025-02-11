Лука Дончич о перспективах «Лейкерс»: «Мы можем быть очень опасны»

Лука Дончич оценил шансы «Лейкерс» после дебюта за команду.

Словенец набрал 14 очков, 5 подборов и 4 передачи во встрече с «Ютой» (132:113).

«Мы можем быть очень опасны.

В атаке у нас очень хорошо двигался мяч», – считает новобранец «озерников».