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Тайсон Чендлер: «Лука – Мэджик Джонсон своего времени»

Тайсон Чендлер объяснил, почему Лука Дончич является особенным игроком.

«Лука особенный. Мэджик Джонсон своего времени. Он больше про набор очков? Да я даже не пытаюсь провести прямую параллель. Тут больше про влияние на игру и креативность. Мы еще никогда не видели таких, как он.

Лука взломал код НБА. Он и Йокич. Медленные и не отличающиеся атлетизмом игроки, которые двигаются в своем ритме. Все носятся, а они работают в более медленном темпе, в своем темпе.

А еще он делает безумные вещи – с улыбкой. Я многое из этого видел на тренировках, и не только. Он творит что-то невероятное, не напрягаясь, прямо как Мэджик. По человеческим качествам он тоже выделяется. Он особенный», – заявил бывший игрок «Далласа».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoМэджик Джонсон
logoДаллас
logoТайсон Чендлер
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
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