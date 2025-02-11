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Лука Дончич набрал 14 очков, 5 подборов и 4 передачи в дебюте за «Лейкерс»

Лука Дончич дебютировал за «Лейкерс» .

Калифорнийцы на домашней арене уверенно разобрались с «Ютой» – 132:113. Для команды Джей Джей Редика это уже шестая победа подряд.

В активе словенского защитника 14 очков, 5 подборов и 4 передачи. 

За 24 минуты вышедший в старте Лука реализовал 5 из 14 с игры (1 из 7 из-за дуги). Он не играл с конца декабря из-за травмы икроножной мышцы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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