Лука Дончич набрал 14 очков, 5 подборов и 4 передачи в дебюте за «Лейкерс»
Лука Дончич дебютировал за «Лейкерс» .
Калифорнийцы на домашней арене уверенно разобрались с «Ютой» – 132:113. Для команды Джей Джей Редика это уже шестая победа подряд.
В активе словенского защитника 14 очков, 5 подборов и 4 передачи.
За 24 минуты вышедший в старте Лука реализовал 5 из 14 с игры (1 из 7 из-за дуги). Он не играл с конца декабря из-за травмы икроножной мышцы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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