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Джей Джей Редик: «Леброн, Лука и Ривз отлично взаимодействовали. Никто не думал о себе, на первом месте была победа»

Джей Джей Редик остался доволен дебютом Луки Дончича за «Лейкерс».

В матче с «Джаз» (132:113) словенец набрал 14 очков, 5 подборов и 4 передачи.

«Три наших главных парня [Джеймс, Дончич, Ривз] отлично взаимодействовали. Иногда так бывает, что в игре имеют значение личные интересы. Но, как мне показалось, среди выходивших сегодня на площадку никто не думал о себе, на первом месте была победа и правильный баскетбол.

Планируем, что Леброн и Лука снова сыграют вместе в Солт-Лейк-Сити, где мы проведем последний матч перед перерывом», – заявил главный тренер «озерников».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoОстин Ривз
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoДжей Джей Редик
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