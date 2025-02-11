Джей Джей Редик: «Леброн, Лука и Ривз отлично взаимодействовали. Никто не думал о себе, на первом месте была победа»
Джей Джей Редик остался доволен дебютом Луки Дончича за «Лейкерс».
В матче с «Джаз» (132:113) словенец набрал 14 очков, 5 подборов и 4 передачи.
«Три наших главных парня [Джеймс, Дончич, Ривз] отлично взаимодействовали. Иногда так бывает, что в игре имеют значение личные интересы. Но, как мне показалось, среди выходивших сегодня на площадку никто не думал о себе, на первом месте была победа и правильный баскетбол.
Планируем, что Леброн и Лука снова сыграют вместе в Солт-Лейк-Сити, где мы проведем последний матч перед перерывом», – заявил главный тренер «озерников».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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