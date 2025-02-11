Лука Дончич: «Даже не помню, когда последний раз так нервничал перед игрой»

Лука Дончич поделился впечатлениями от дебюта за «Лейкерс».

Словенец набрал 14 очков, 5 подборов и 4 передачи во встрече с «Ютой» (132:113).

«Я немного нервничал перед игрой. Даже не помню, когда в последний раз нервничал перед матчем. Но как только снова вышел на площадку, все встало на свои места. Просто находиться там – само по себе потрясающе.

Запомнилось, как меня приветствовали во время представления. Просто что-то с чем-то, так громко. Это мне понравилось больше всего. Ну, и сама возможность снова играть в баскетбол.

Леброн написал мне утром в день игры, предложил любую помощь. Он подвинулся ради меня и дал возможность быть представленным самым последним. Хотя на следующей домашней игре мы поменяемся обратно (усмехается). Это показывает, что он за человек. Он дал мне возможность насладиться моментом.

Дирк Новицки на арене? Он сыграл важную роль в моей карьере: друг, наставник. Для меня это очень ценно и важно», – рассказал новобранец «Лейкерс ».

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