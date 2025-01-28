«Величие все еще со мной». Клэй Томпсон реализовал 7 3-очковых в 1-й четверти матча с «Уизардс»

Клэй Томпсон напомнил о своем снайперском таланте еще одним рекордом.

Защитник «Мэверикс» реализовал 7 3-очковых в стартовой четверти матча с «Уизардс» (130:108).

Такой результат стал повторением клубного рекорда «Далласа », который установил Лука Дончич в 2022 году.

Напомним, что Клэю принадлежит рекорд НБА по точным броскам из-за дуги за одну четверть – 9 (январь 2015 года).

«Когда удается сделать нечто подобное, то в голове проносится: «Величие все еще со мной», – рассказал Томпсон после игры.

4-кратный чемпион НБА отыграл 24 минуты, набрав 23 очка (7 из 12 из-за дуги).