58 очков Демара Дерозана и Домантаса Сабониса на двоих помогли «Кингз» одолеть «Уорриорз» (123:117)

Демар Дерозан и Домантас Сабонис привели «Сакраменто» к победе.

Баскетболисты набрали 58 очков на двоих и помогли выиграть у «Голден Стэйт» со счетом 123:117.

В активе центрового Домантаса Сабониса 26 очков, 18 подборов и 3 передачи при 8 точных из 12 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 8 из 8 штрафных.

Форвард Демар Дерозан добавил 32 очка, 5 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота, реализовав 12 из 21 с игры, 3 из 6 из-за дуги и 5 из 6 со штрафной линии.

«Сакраменто» победил 3-й раз подряд и 9-й за последние 10 матчей.

Со стороны «Голден Стэйт» самым результативным стал форвард Эндрю Уиггинс (25 + 6 подборов), а разыгрывающий Стеф Карри оформил дабл-дабл (14 + 12 передач).