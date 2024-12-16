У Клэя Томпсона 29 очков и 5 подборов при 7 3-очковых во втором матче против «Голден Стэйт»

Клэй Томпсон во второй раз сыграл против своей бывшей команды «Голден Стэйт».

Защитник «Далласа » записал на свой счет 29 очков, 5 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот при 7 3-очковых попаданиях во втором матче в Сан-Франциско после переезда в Техас. «Мэверикс» победили со счетом 143:133, совместными усилиями баскетболисты реализовали рекордные 48 дальних бросков.