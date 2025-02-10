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Скотти Барнс о переходе Брэндона Ингрэма: «У него открытое сердце. Наши взаимоотношения будут особенными»

Скотти Барнс прокомментировал приобретение «Рэпторс».

Команда заполучила форварда «Нового Орлеана» Брэндона Ингрэма перед дедлайном.

«Мы знали, что что-то произойдет. Жаль Келли Олиника, Брюса Брауна и Дэвиона Митчелла. Они очень помогли нам здесь. Помогли создать эту команду. Хорошо к ним отношусь, но мы получили отличного парня в лице Брэндона Ингрэма. Уже могу сказать, что он спокойный и приятный в общении. Мы с ним подружимся. У него открытое сердце. Наши взаимоотношения будут особенными.

Очень рад его приходу, его помощи в построении команды.

У него отличные навыки. Хороший средний бросок, он принимает верные решения. Поможет снять давление с других игроков.

Он набирает очки, идет в проходы. Командам приходится с ним считаться. Его уважают в лиге, это поможет мне, Ар Джей Баррету, Иммануэлу Куикли, Грэйди Дику получить легкие броски. Всем хорошо», – рассудил лидер «Торонто».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportsnet
logoИммануэл Куикли
logoСкотти Барнс
logoАр Джей Барретт
logoБрэндон Ингрэм
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logoНБА
logoГрэйди Дик
logoБрюс Браун
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