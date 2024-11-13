Иммануэл Куикли выбыл из строя как минимум на одну неделю
Иммануэл Куикли в ближайшее время не поможет «Торонто».
Разыгрывающий «Рэпторс» пропустит как минимум одну неделю из-за частичного разрыва коллатеральной связки левого локтя.
Куикли получил травму в матче с «Лейкерс».
Иммануэл только что вернулся в строй после повреждения таза, из-за которого пропустил 8 игр.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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