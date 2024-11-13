Иммануэл Куикли выбыл из строя как минимум на одну неделю

Иммануэл Куикли в ближайшее время не поможет «Торонто».

Разыгрывающий «Рэпторс» пропустит как минимум одну неделю из-за частичного разрыва коллатеральной связки левого локтя. Куикли получил травму в матче с «Лейкерс». Иммануэл только что вернулся в строй после повреждения таза, из-за которого пропустил 8 игр.