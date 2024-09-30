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Иммануэл Куикли и Макс Струс чаще всех в лиге исполняли трехочковые броски с сопротивлением в прошлом сезоне

Тодд Уайтхед проанализировал данные дальних бросков c сопротивлением.

Аналитик учел броски, при которых расстояние запястий бросающего и защитника составляло менее 60 сантиметров. Среди баскетболистов, отыгравших 65 и более матчей в регулярном чемпионате, чаще всего такие трехочковые исполняли защитник Иммануэл КуиклиТоронто») и форвард Макс СтрусКливленд»). Среди попавших в Топ-10 по этому показателю лучшую точность продемонстрировали форварды Лу Дорт («Оклахома», 42%) и Кевин Дюрэнт («Финикс», 38%).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Тодда Уайтхеда
logoКливленд
logoФиникс
logoТоронто
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoОклахома-Сити
logoЛугенц Дорт
logoМакс Струс
logoИммануэл Куикли
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