Иммануэл Куикли и Макс Струс чаще всех в лиге исполняли трехочковые броски с сопротивлением в прошлом сезоне
Тодд Уайтхед проанализировал данные дальних бросков c сопротивлением.
Аналитик учел броски, при которых расстояние запястий бросающего и защитника составляло менее 60 сантиметров. Среди баскетболистов, отыгравших 65 и более матчей в регулярном чемпионате, чаще всего такие трехочковые исполняли защитник Иммануэл Куикли («Торонто») и форвард Макс Струс («Кливленд»). Среди попавших в Топ-10 по этому показателю лучшую точность продемонстрировали форварды Лу Дорт («Оклахома», 42%) и Кевин Дюрэнт («Финикс», 38%).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Тодда Уайтхеда
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости