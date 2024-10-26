«Торонто» проведет матч против «Сиксерс» без 5 игроков, включая Иммануэла Куикли и Ар Джей Барретта

«Рэпторс» примут «Филадельфию» урезанным составом.

В составе канадцев игру по причине травм пропустят Иммануэл Куикли (ушиб таза), Ар Джей Барретт (плечо), Брюс Браун (операция на колене), Келли Олиник (спина) и Джакобе Уолтер (плечо).

«Торонто» начал сезон с крупного поражения «Кливленду» (106:136).