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«Торонто» проведет матч против «Сиксерс» без 5 игроков, включая Иммануэла Куикли и Ар Джей Барретта

«Рэпторс» примут «Филадельфию» урезанным составом.

В составе канадцев игру по причине травм пропустят Иммануэл Куикли (ушиб таза), Ар Джей Барретт (плечо), Брюс Браун (операция на колене), Келли Олиник (спина) и Джакобе Уолтер (плечо).

«Торонто» начал сезон с крупного поражения «Кливленду» (106:136).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Помпи
травмы
logoКливленд
logoФиладельфия
logoТоронто
logoНБА
logoКелли Олиник
logoБрюс Браун
logoАр Джей Барретт
logoИммануэл Куикли
logoДжакобе Уолтер
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