«Торонто» проведет матч против «Сиксерс» без 5 игроков, включая Иммануэла Куикли и Ар Джей Барретта
«Рэпторс» примут «Филадельфию» урезанным составом.
В составе канадцев игру по причине травм пропустят Иммануэл Куикли (ушиб таза), Ар Джей Барретт (плечо), Брюс Браун (операция на колене), Келли Олиник (спина) и Джакобе Уолтер (плечо).
«Торонто» начал сезон с крупного поражения «Кливленду» (106:136).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Помпи
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