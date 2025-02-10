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Джейлен Грин и Джейлен Дюрэн – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Первые места в Топ-5 по итогам матчей 9 февраля заняли Джейлен ГринХьюстон») и Джейлен Дюрэн («Детройт»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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