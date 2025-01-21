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Кейд Каннингем набрал 32 очка, 9 подборов и 7 передач, «Детройт» победил в Хьюстоне

Кейд Каннингем помог «Пистонс» справиться с одним из лидеров Запада.

Разыгрывающий набрал 32 очка, 9 подборов и 7 передач, «Детройт» победил «Хьюстон» (107:96) на выезде.

За 36 минут Каннингем реализовал 12 из 22 с игры и 5 из 5 с линии. Лидер «Пистонс» допустил 10 потерь.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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