Кейд Каннингем набрал 32 очка, 9 подборов и 7 передач, «Детройт» победил в Хьюстоне

Кейд Каннингем помог «Пистонс» справиться с одним из лидеров Запада.

Разыгрывающий набрал 32 очка, 9 подборов и 7 передач, «Детройт » победил «Хьюстон » (107:96) на выезде.

За 36 минут Каннингем реализовал 12 из 22 с игры и 5 из 5 с линии. Лидер «Пистонс» допустил 10 потерь.