Кейд Каннингем набрал 32 очка, 9 подборов и 7 передач, «Детройт» победил в Хьюстоне
Кейд Каннингем помог «Пистонс» справиться с одним из лидеров Запада.
Разыгрывающий набрал 32 очка, 9 подборов и 7 передач, «Детройт» победил «Хьюстон» (107:96) на выезде.
За 36 минут Каннингем реализовал 12 из 22 с игры и 5 из 5 с линии. Лидер «Пистонс» допустил 10 потерь.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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