«Отдавайте свои чертовы голоса». Малик Бизли и Джейлен Дюрен призвали голосовать за Кейда Каннингема на Матч звезд

Игроки «Пистонс» активно поддержали Кейда Каннингема.

Малик Бизли и Джейлен Дюрен призвали голосовать за разыгрывающего «Пистонс» при выборе участников Матча всех звезд перед интервью лидера команды.

Дюрен: Голосуйте!

Бизли: Голосуйте прямо сейчас. Отдавайте свои чертовы голоса. Извините за мой французский, но... давайте голосуйте!