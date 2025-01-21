«Отдавайте свои чертовы голоса». Малик Бизли и Джейлен Дюрен призвали голосовать за Кейда Каннингема на Матч звезд
Игроки «Пистонс» активно поддержали Кейда Каннингема.
Малик Бизли и Джейлен Дюрен призвали голосовать за разыгрывающего «Пистонс» при выборе участников Матча всех звезд перед интервью лидера команды.
Дюрен: Голосуйте!
Бизли: Голосуйте прямо сейчас. Отдавайте свои чертовы голоса. Извините за мой французский, но... давайте голосуйте!
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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