Амен Томпсон оформил трипл-дабл (23+14+10) в победном матче против «Кливленда»

«Рокетс» справились с «Кавальерс» командными усилиями (135:131).

Амен Томпсон оформил 2-й в карьере трипл-дабл, набрав 23 очка, 14 подборов, 10 передач, 1 перехват и 2 блок-шота. Защитник реализовал 8 из 13 бросков с игры и 7 из 10 со штрафной линии.

В активе центрового Алперена Шенгюна 26 очков, 8 подборов и 3 передачи при 9 из 17 с игры, 1 из 2 трехочковых и 7 из 13 штрафных.

На счету защитника Джейлена Грина 26 очков, 3 подбора и 4 передачи при 7 из 16 с игры, 5 из 11 из-за дуги и 7 из 7 со штрафной линии.

72 очков на двоих от защитников «Кливленда » Дариуса Гарлэнда (39) и Донована Митчелла (33) не хватило для победы.

«Кавальерс» проиграли 3-й раз подряд и теперь уступают «Оклахоме» по общему результату (36-9).