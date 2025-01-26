Амен Томпсон оформил трипл-дабл (23+14+10) в победном матче против «Кливленда»
«Рокетс» справились с «Кавальерс» командными усилиями (135:131).
Амен Томпсон оформил 2-й в карьере трипл-дабл, набрав 23 очка, 14 подборов, 10 передач, 1 перехват и 2 блок-шота. Защитник реализовал 8 из 13 бросков с игры и 7 из 10 со штрафной линии.
В активе центрового Алперена Шенгюна 26 очков, 8 подборов и 3 передачи при 9 из 17 с игры, 1 из 2 трехочковых и 7 из 13 штрафных.
На счету защитника Джейлена Грина 26 очков, 3 подбора и 4 передачи при 7 из 16 с игры, 5 из 11 из-за дуги и 7 из 7 со штрафной линии.
72 очков на двоих от защитников «Кливленда» Дариуса Гарлэнда (39) и Донована Митчелла (33) не хватило для победы.
«Кавальерс» проиграли 3-й раз подряд и теперь уступают «Оклахоме» по общему результату (36-9).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем