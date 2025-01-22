Кейд Каннингем о противостоянии с Джейленом Грином: «Нас всегда сталкивали друг с другом еще со школы»

Кейд Каннингем высказался о противостоянии с Джейленом Грином.

«Нас всегда сталкивали друг с другом еще со школы, пытаясь выяснить, кто лучше. Я думаю, что нам обоим нравится состязаться друг с другом и смотреть, кто лучший», – сказал разыгрывающий «Детройта ».

Во вторник Каннингем набрал 32 очка, 9 подборов и 7 передач в победном матче против «Хьюстона » (107:96) на выезде.