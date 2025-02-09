Билл Симмонс: «Слова Патрика Дюмона на 100% подтверждают, что он начал интересоваться баскетболом 8-10 лет назад»

Билл Симмонс прокомментировал высказывания владельца «Далласа».

Патрик Дюмон дал широкую оценку прошедшей сделке с участием звезды команды Луки Дончича, который отправился в «Лейкерс » в обмен на центрового Энтони Дэвиса .

«Если посмотреть на величайших баскетболистов в лиге – Майкла Джордана , Лэрри Берда, Кобе Брайанта , Шакила О’Нила – они упорно работали каждый день с единственной целью – победить», – в том числе заявил управляющий.

«Прочитал статью с аргументами Патрика Дюмона в пользу обмена Луки Дончича. Одна цитата на 100% подтверждает, что он начал интересоваться НБА в последние 8-10 лет. И это все, что вам нужно знать об обмене Луки», – заключил известный обозреватель и главный редактор The Ringer Билл Симмонс.