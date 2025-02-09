Сергей Козин: «Нам не хватило одного игрока, который может играть с мячом»
Сергей Козин прокомментировал поражение от ЦСКА.
«Пари НН» уступил дома со счетом 86:94. Лучшим в составе хозяев стал защитник Александр Хоменко, оформивший рекорд карьеры по результативности и попаданиям из-за дуги.
В его активе 26 очков при 7 точных из 14 бросков с игры и 6 из 8 из-за дуги.
«Неплохая игра, играли против очень сильной команды – ЦСКА. К сожалению, нам не хватило чуть-чуть ротации, чуть-чуть свежести, где-то принятия решений. Но в принципе хочу поздравить своих игроков за самоотдачу, сыграли один хороший матч. Была борьба и до последних двух-трех минут мы имели такой шанс на пробную концовку. К сожалению, нам не хватило где-то плюс минус одного игрока, который может играть с мячом», – заключил главный тренер команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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