Сергей Козин: «Нам не хватило одного игрока, который может играть с мячом»

Сергей Козин прокомментировал поражение от ЦСКА.

«Пари НН» уступил дома со счетом 86:94. Лучшим в составе хозяев стал защитник Александр Хоменко, оформивший рекорд карьеры по результативности и попаданиям из-за дуги.

В его активе 26 очков при 7 точных из 14 бросков с игры и 6 из 8 из-за дуги.

«Неплохая игра, играли против очень сильной команды – ЦСКА. К сожалению, нам не хватило чуть-чуть ротации, чуть-чуть свежести, где-то принятия решений. Но в принципе хочу поздравить своих игроков за самоотдачу, сыграли один хороший матч. Была борьба и до последних двух-трех минут мы имели такой шанс на пробную концовку. К сожалению, нам не хватило где-то плюс минус одного игрока, который может играть с мячом», – заключил главный тренер команды.