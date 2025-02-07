Баскетболист ЦСКА Уэйр о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Я бы на такие деньги в Москве не прожил. За квартиру уже больше выйдет. Мне нужно где-то 2 000 долларов»

Баскетболист ЦСКА прокомментировал слова Евгения Латышонка о расходах на жизнь.

Ранее вратарь футбольного клуба «Зенит » высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».

«Ого! Это же всего где-то 300 баксов! Мне бы точно этого было недостаточно.

Я плачу за квартиру, и это уже выйдет больше 30 тысяч. Я бы на такие деньги в Москве не прожил.

Думаю, мне для комфортной жизни в Москве, если учитывать аренду квартиры, нужно где-то две тысячи долларов», – сказал американский разыгрывающий.