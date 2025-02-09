Маркус Смарт об обмене в «Вашингтон»: «Буду делиться опытом с молодыми игроками»

Маркус Смарт прокомментировал обмен в «Вашингтон».

«Я был немного удивлен, хотя в то же время и нет. Подозревал, что меня могут обменять, просто не знал, куда. Был немного удивлен, когда это произошло в последнюю минуту, но такие вещи зависят не от меня, а я склонен не фокусироваться на вещах, которые не могу контролировать.

Постараюсь привнести свой опыт. Провожу 11-й сезон в НБА, за это время поиграл за хорошие команды, кое-чего добивался с ними, сейчас попробую привнести этот опыт сюда. У нас здесь молодой коллектив, парни хотят разобраться, как все работает в этой лиге, я помогу им в этом», – сказал экс-игрок «Бостона» и «Мемфиса».