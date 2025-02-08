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«Вашингтон» подпишет Джейлена Науэлла на 10 дней

«Вашингтон» подпишет 10-дневный контракт с Джейленом Науэллом.

Науэлл (25 лет, 193 см) провел в НБА 206 матчей, набирая в среднем 8,9 очка, 2,2 подбора и 1,8 передачи. В этом сезоне защитник набирает в G-лиге 25,2 очка при 52,7% с игры с 5,5 передачами и 4,6 подборами в среднем за встречу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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