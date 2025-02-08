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«Вашингтон» подпишут двусторонний контракт с Джейленом Мартином

Джейлен Мартин пополнит состав «Вашингтона».

«Уизардс» подпишут с форвардом (21 год, 196 см) двусторонний контракт.

В нынешнем сезоне Мартин сыграл в трех матчах за «Бруклин», а также выступал в G-лиге, набирая в  среднем 16,7 очка, 4,0 подбора, 2,6 передачи и 1,6 перехвата.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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