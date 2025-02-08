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Алексей Лень покинет «Вашингтон» и подпишет контракт с «Индианой»

Алексей Лень намерен продолжить карьеру в «Индиане».

Ожидается, что «Вашингтон» отчислит Алексея Леня (31 год, 213 см). Центровой планирует подписать контракт с «Индианой» после того, как покинет рынок отказов.

Лень перешел из «Сакраменто» в «Вашингтон» перед дедлайном в результате трехстороннего обмена с участием «Мемфиса».  В 35 матчах за «Кингз» в этом сезоне он набирал в среднем 1,5 очка и 1,8 подбора.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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