Алексей Лень покинет «Вашингтон» и подпишет контракт с «Индианой»
Алексей Лень намерен продолжить карьеру в «Индиане».
Ожидается, что «Вашингтон» отчислит Алексея Леня (31 год, 213 см). Центровой планирует подписать контракт с «Индианой» после того, как покинет рынок отказов.
Лень перешел из «Сакраменто» в «Вашингтон» перед дедлайном в результате трехстороннего обмена с участием «Мемфиса». В 35 матчах за «Кингз» в этом сезоне он набирал в среднем 1,5 очка и 1,8 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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