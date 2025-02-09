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Джимми Батлер объяснил, почему на его майке в «Уорриорз» рядом с фамилией появилось «III»

Джимми Батлер объяснился после неожиданного написания фамилии на игровой майке.

В дебютном матче за «Голден Стэйт» новобранец команды вышел в майке с надписью «Butler III» на спине.

По словам экс-игрока «Хит», таким образом он почтил память своего отца, который умер ровно год назад.

«Потому что я и есть третий. Сегодня год, как не стало моего отца, так что для меня это важное изменение, которое помогает осознать, что я его сын. Я очень благодарен. Вот почему я теперь Батлер III», – сказал защитник «Уорриорз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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