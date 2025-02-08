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Джимми Батлер не участвовал в утренней разминке «Голден Стэйт»

Джимми Батлер не смог принять участие в утренней разминке «Уорриорз» в Чикаго.

Команда все еще ждет, когда все игроки, участвовавшие в обмене, официально пройдут медосмотр. Ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько часов, и Батлер сможет дебютировать за «Голден Стэйт» в матче против «Чикаго».

Звездный форвард стал игроком калифорнийцев в результате обмена перед дедлайном, перейдя из «Майами».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста The Athletic Энтони Слэйтера в соцсети X
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