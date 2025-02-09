Джимми Батлер о совместной игре с Карри: «Противоположности притягиваются множеством способов»

Джимми Батлер остался доволен игрой рядом со Стефом Карри.

В субботу экс-игрок «Майами» набрал 25 очков и 4 передачи в победном дебюте за «Голден Стэйт » против «Чикаго».

«Говорят, что противоположности притягиваются множеством способов. Мы отлично дополняем друг друга. Стефа никогда не оставляют одного. Как правило, рядом с ним всегда двое человек, так что для всех остальных так много свободного места.

Это все сильно упрощает для меня. Я играю один на один, у меня много пространства.

Все в команде ищут его, хотят, чтобы он открылся. В то же время он и сам ищет всех остальных. Здорово выходить вместе с таким игроком», – заявил новобранец «Уорриорз».