Джимми Батлер о совместной игре с Карри: «Противоположности притягиваются множеством способов»
Джимми Батлер остался доволен игрой рядом со Стефом Карри.
В субботу экс-игрок «Майами» набрал 25 очков и 4 передачи в победном дебюте за «Голден Стэйт» против «Чикаго».
«Говорят, что противоположности притягиваются множеством способов. Мы отлично дополняем друг друга. Стефа никогда не оставляют одного. Как правило, рядом с ним всегда двое человек, так что для всех остальных так много свободного места.
Это все сильно упрощает для меня. Я играю один на один, у меня много пространства.
Все в команде ищут его, хотят, чтобы он открылся. В то же время он и сам ищет всех остальных. Здорово выходить вместе с таким игроком», – заявил новобранец «Уорриорз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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