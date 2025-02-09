Стив Керр: «Батлер многое умеет, но его влияние выходит за рамки только баскетбольных вещей. Он как лев на площадке, он сила»

Стив Керр остался доволен дебютом Джимми Батлера за «Уорриорз».

В субботу экс-игрок «Майами» набрал 25 очков и 4 передачи в победной встрече с «Чикаго».

«Здорово иметь Джимми в своей команде. Он потрясающий игрок. Способность провоцировать фолы во многом решила для нас игру в ключевые моменты, но больше всего меня впечатлили его передачи. Его участие в движении мяча меняет все, связывает игру, и он делает это из любой точки.

Джимми обладает высоким уровнем мастерства, он силен и крепок, умело зарабатывает штрафные, но его влияние выходит за рамки только лишь подобных вещей. Само его присутствие на площадке... Он там как лев. Он сила», – заявил главный тренер «Уорриорз».