«Даллас» потерял более 2000 подписок на MavsTV
Болельщики массово отписываются от стримингового сервиса «Далласа» .
«Я узнал кое-что примечательное: на этой неделе «Даллас» потерял более 2000 подписок на свой стриминговый сервис MavsTV», – пишет репортер Тим Като.
Болельщики «Мэверикс» негативно отреагировали на обмен звездного защитника Луки Дончича в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Тима Като в соцсети X
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