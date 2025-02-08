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«Даллас» потерял более 2000 подписок на MavsTV

Болельщики массово отписываются от стримингового сервиса «Далласа» .

«Я узнал кое-что примечательное: на этой неделе «Даллас» потерял более 2000 подписок на свой стриминговый сервис MavsTV», – пишет репортер Тим Като.

Болельщики «Мэверикс» негативно отреагировали на обмен звездного защитника Луки Дончича в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Тима Като в соцсети X
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