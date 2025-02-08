Джейсон Кидд: «Финальная серия была прекрасным опытом, но мы поняли, что нам нужно стать лучше»
Джейсон Кидд дал интересный комментарий после обмена Луки Дончича.
«Финальная серия НБА была прекрасным опытом, но мы поняли, что нам нужно стать лучше.
То, что мы сейчас делаем, — это часть этого пути. И это только начало. Поэтому надеюсь, что изменения, которые мы внесли, позволят нам вернуться в финальную серию и победить», – сказал главный тренер «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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