Нико Харрисон получал смертельные угрозы с расистскими оскорблениями после обмена Дончича
Нико Харрисон столкнулся с жесткой критикой после обмена Луки Дончича.
Как сообщает инсайдер Тим Макман, генеральный менеджер «Мэверикс», в частности, получал смертельные угрозы.
Некоторые из угроз также содержали расистские оскорбления.
Решение обменять 25-летнего Дончича в «Лейкерс» вызвало возмущение у поклонников «Далласа», которые даже вышли к домашней арене клуба с протестами.
«Мэверикс» проводили выездной тур на момент обмена, в субботу состоится первый домашний матч команды после расставания с Дончичем. Техасский клуб усилит меры безопасности на фоне напряженной ситуации.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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