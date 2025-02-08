Нико Харрисон получал смертельные угрозы с расистскими оскорблениями после обмена Дончича

Нико Харрисон столкнулся с жесткой критикой после обмена Луки Дончича.

Как сообщает инсайдер Тим Макман, генеральный менеджер «Мэверикс», в частности, получал смертельные угрозы.

Некоторые из угроз также содержали расистские оскорбления.

Решение обменять 25-летнего Дончича в «Лейкерс» вызвало возмущение у поклонников «Далласа », которые даже вышли к домашней арене клуба с протестами.

«Мэверикс» проводили выездной тур на момент обмена, в субботу состоится первый домашний матч команды после расставания с Дончичем. Техасский клуб усилит меры безопасности на фоне напряженной ситуации.