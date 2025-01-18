Зайон Уильямсон исполнил эффектный данк в матче с «Ютой». В активе форварда 24 очка и 14 подборов

Зайон Уильямсон исполнил шикарный данк.

Форвард «Нового Орлеана» мощно поставил с двух рук в матче с «Ютой» (136:123).

В активе Зайона 24 очка, 14 подборов, 6 передач и 3 блок-шота при 11 из 21 с игры.