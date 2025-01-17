Гилберт Аренас: «Один данк Зайона Уильямсона привлек больше внимания, чем матч «Кливленда» с «Оклахомой»
Гилберт Аренас прокомментировал положение Зайона Уильямсона.
«Не думаю, что Зайон теряет свой статус звезды. Один его данк стал популярнее, привлек больше внимания, чем матч «Кливленда» с «Оклахомой». А это был действительно хороший матч.
Ну а фанаты говорить могут все, что угодно», – заключил бывший баскетболист.
Уильямсон отыграл всего 9 матчей в этом сезоне с показателями в 21,7 очка и 7,6 подбора. Данк форварда попал в Топ-10 лучших моментов матчей 7 января.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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