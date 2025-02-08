Леброн Джеймс пропустит матч против «Индианы» из-за боли в лодыжке
«Лейкерс» сыграют против «Индианы» без Леброна Джеймса.
Звездный форвард «Лейкерс» испытывает боль в левой лодыжке и не выйдет сегодня на площадку.
В нынешнем сезоне Джеймс набирает в среднем 24,5 очка, 7,8 подбора и 9,0 передачи за матч, реализуя 51,6% с игры и 39,1% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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