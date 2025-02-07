Леброн повторил достижение Джордана, набрав 40 очков в одном матче в возрасте 40 и более лет

Леброн Джеймс повторил уникальное достижение Майкла Джордана.

Форвард «Лейкерс» в четверг стал вторым в истории НБА, кто добрался до отметки в 40 очков в одном матче в возрасте 40 и более лет.

В победной встрече с «Голден Стэйт» (120:112) Леброн набрал 42 очка (14 из 25 с игры), 17 подборов и 8 передач.

В декабре Джеймсу исполнилось 40.