Леброн повторил достижение Джордана, набрав 40 очков в одном матче в возрасте 40 и более лет
Леброн Джеймс повторил уникальное достижение Майкла Джордана.
Форвард «Лейкерс» в четверг стал вторым в истории НБА, кто добрался до отметки в 40 очков в одном матче в возрасте 40 и более лет.
В победной встрече с «Голден Стэйт» (120:112) Леброн набрал 42 очка (14 из 25 с игры), 17 подборов и 8 передач.
В декабре Джеймсу исполнилось 40.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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