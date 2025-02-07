Леброн Джеймс о 42 очках в 40 лет: «О чем я сейчас думаю? О том, что я старый»

Леброн Джеймс прокомментировал установленный им уникальный рекорд.

Форвард «Лейкерс » в четверг повторил достижение Майкла Джордана , набрав как минимум 40 очков в одном матче в возрасте 40 и более лет.

«О чем я сейчас думаю? О том, что я старый (смеется). Мне нужен бокал вина и поспать немного.

Если серьезно, то самое главное – это то, что мы одержали победу. Но на протяжении всего моего пути, каждый раз, когда я оказывался в одной категории с кем-то из великих, это вызывало у меня смирение. Это очень здорово, добиться чего-то подобного», – признался Джеймс .