Лука Дончич не сыграет в матче против «Пэйсерс», участие Марка Уильямса под вопросом

Лука Дончич пока не готов дебютировать за «Лейкерс».

Словенский защитник точно не сыграет в матче против «Пэйсерс» в субботу, он продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы.

Выход на площадку еще одного новобранца «озерников» Марка Уильямса находится под вопросом в связи с продолжающейся формально процедурой оформления обмена из «Хорнетс».

Участие в игре Леброна Джеймса (левый голеностоп) и Остина Ривза (ушиб левого локтя) под вопросом.