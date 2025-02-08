Лука Дончич не сыграет в матче против «Пэйсерс», участие Марка Уильямса под вопросом
Лука Дончич пока не готов дебютировать за «Лейкерс».
Словенский защитник точно не сыграет в матче против «Пэйсерс» в субботу, он продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы.
Выход на площадку еще одного новобранца «озерников» Марка Уильямса находится под вопросом в связи с продолжающейся формально процедурой оформления обмена из «Хорнетс».
Участие в игре Леброна Джеймса (левый голеностоп) и Остина Ривза (ушиб левого локтя) под вопросом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Nation
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