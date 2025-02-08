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Леброн Джеймс, скорее всего, пропустит матч против «Индианы» из-за травмы

Участие Леброна Джеймса в матче против «Индианы» маловероятно.

Звездный форвард «Лейкерс» испытывает боль в левой лодыжке и, скорее всего, не выйдет сегодня на площадку.

Новобранец «Лейкерс» Лука Дончич также не сыграет в матче против «Пэйсерс» в субботу, он продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы.

Участие Марка Уильямса (оформление обмена) и Остина Ривза  (ушиб левого локтя) находится под вопросом.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
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