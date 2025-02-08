Леброн Джеймс, скорее всего, пропустит матч против «Индианы» из-за травмы
Участие Леброна Джеймса в матче против «Индианы» маловероятно.
Звездный форвард «Лейкерс» испытывает боль в левой лодыжке и, скорее всего, не выйдет сегодня на площадку.
Новобранец «Лейкерс» Лука Дончич также не сыграет в матче против «Пэйсерс» в субботу, он продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы.
Участие Марка Уильямса (оформление обмена) и Остина Ривза (ушиб левого локтя) находится под вопросом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем