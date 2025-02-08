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«Уизардс» и «Хоукс» были единственными командами, которые рассматривали возможность перехода Брэдли Била (ESPN)

Названы две команды НБА, которые были готовы принять Брэдли Била.

Как сообщают инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Брайан Уиндхорст, «Вашингтон» и «Атланта» оказались единственными клубами, которые были готовы рассмотреть возможность приобретения защитника «Финикса».

«Санз» пытались обменять Била в течение нескольких недель перед дедлайном в надежде заполучить Джимми Батлера. «Финикс» общался по этому вопросу со всеми в лиге.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoФиникс
logoБрэдли Бил
logoВашингтон
logoАтланта
logoНБА
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