«Уизардс» и «Хоукс» были единственными командами, которые рассматривали возможность перехода Брэдли Била (ESPN)
Названы две команды НБА, которые были готовы принять Брэдли Била.
Как сообщают инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Брайан Уиндхорст, «Вашингтон» и «Атланта» оказались единственными клубами, которые были готовы рассмотреть возможность приобретения защитника «Финикса».
«Санз» пытались обменять Била в течение нескольких недель перед дедлайном в надежде заполучить Джимми Батлера. «Финикс» общался по этому вопросу со всеми в лиге.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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