«Уизардс» и «Хоукс» были единственными командами, которые рассматривали возможность перехода Брэдли Била (ESPN)

Названы две команды НБА, которые были готовы принять Брэдли Била.

Как сообщают инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Брайан Уиндхорст, «Вашингтон » и «Атланта » оказались единственными клубами, которые были готовы рассмотреть возможность приобретения защитника «Финикса ».

«Санз» пытались обменять Била в течение нескольких недель перед дедлайном в надежде заполучить Джимми Батлера. «Финикс» общался по этому вопросу со всеми в лиге.