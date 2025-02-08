Владельцы «Мэверикс» не планируют переезд команды из Далласа
«Мэверикс» опровергли слухи о возможном переезде команды в другой город.
«Семьи Адельсон и Дюмон уже начали и взяли на себя обязательство инвестировать и строить в Далласе/Форт-Уэрте. У семей нет абсолютно никаких планов по перемещению команды из Северного Техаса», – передает заявление «Мэверикс» инсайдер Марк Стейн.
Слухи о переезде «Мэвс» были вызваны негативной реакцией болельщиков команды на обмен звездного защитника Луки Дончича в «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем