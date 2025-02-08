Владельцы «Мэверикс» не планируют переезд команды из Далласа

«Мэверикс» опровергли слухи о возможном переезде команды в другой город.

«Семьи Адельсон и Дюмон уже начали и взяли на себя обязательство инвестировать и строить в Далласе /Форт-Уэрте. У семей нет абсолютно никаких планов по перемещению команды из Северного Техаса», – передает заявление «Мэверикс» инсайдер Марк Стейн.

Слухи о переезде «Мэвс» были вызваны негативной реакцией болельщиков команды на обмен звездного защитника Луки Дончича в «Лейкерс».