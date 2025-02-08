Марк Кьюбан пошутил про обмен Луки Дончича: «У меня была тяжелая неделя»

Марк Кьюбан впервые высказался об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».

«Должен признаться, у меня была тяжелая неделя», – пошутил бывший мажоритарный владелец «Далласа », находясь на сцене Центра Эйзенманна вместе с Биллом Гейтсом.

Аудитория разразилась аплодисментами.

В пятницу Кьюбан участвовал в мероприятии, посвященном новым мемуарам Гейтса «Исходный код». В прошлую субботу стало известно, что «Даллас» обменяет звездного защитника Луку Дончича в «Лейкерс » на Энтони Дэвиса.

Кьюбан продал контрольный пакет акций клуба в 2023 году.