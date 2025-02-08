Марк Кьюбан пошутил про обмен Луки Дончича: «У меня была тяжелая неделя»
Марк Кьюбан впервые высказался об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».
«Должен признаться, у меня была тяжелая неделя», – пошутил бывший мажоритарный владелец «Далласа», находясь на сцене Центра Эйзенманна вместе с Биллом Гейтсом.
Аудитория разразилась аплодисментами.
В пятницу Кьюбан участвовал в мероприятии, посвященном новым мемуарам Гейтса «Исходный код». В прошлую субботу стало известно, что «Даллас» обменяет звездного защитника Луку Дончича в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса.
Кьюбан продал контрольный пакет акций клуба в 2023 году.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Dallas Morning News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем