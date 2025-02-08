«Атланта» отчислит Боунса Хайлэнда
Боунс Хайлэнд станет свободным агентом.
«Хоукс» отчислят разыгрывающего защитника Боунса Хайлэнда (24 года, 188 см), которого приобрели у «Клипперс» перед дедлайном.
«Атланта» отправила в «Клипперс» сербского атакующего защитника Богдана Богдановича и три драфт-пика второго раунда, получив взамен Хайлэнда и атакующего защитника Терэнса Мэнна.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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