«Сан-Антонио» отчислил Патрика Болдуина
Патрик Болдуин стал свободным агентом.
«Сперс» расторгли контракт с легким форвардом Патриком Болдуином (22 года, 206 см), которого приобрели у «Милуоки» перед дедлайном.
До этого «Бакс» получили Болдуина вместе с Кайлом Кузмой в результате обмена Криса Миддлтона в «Вашингтон».
В нынешнем сезоне Болдуин сыграл 22 матча за «Вашингтон», набирая в среднем 2,1 очка и 1,0 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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